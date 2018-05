Giornata SalvaTerra: nasce il Think Tank del vino 

E’ nato a San Pietro in Cariano (Verona), nel cuore della Valpolicella, il Think Tank del vino in occasione della prima giornata SalvaTerra organizzata dal Gambero Rosso e da Tenute Salvaterra.

”L’iniziativa– si spiega in una nota- con l’intervento di imprenditori e personaggi con esperienze creative, aziendali e personali di successo- ha dato il modo di disegnare il futuro del comparto enologico” sempre più proiettato verso l’innovazione e l’etica.

Come ha evidenziato, tra gli intervenuti lo chef Massimo Bottura: “Sprechiamo 1,3 bilioni di tonnellate di cibo ogni anno”, ma per lo chef modenese: ‘‘la cucina non è solo qualità del cibo, ma anche delle idee”.

L’incontro, diviso in quattro momenti legati a quattro temi principali (Valore-Etica, Sostenibilità Sostenibile, Tempo, Connessioni), ha visto confrontarsi, tra gli altri, anche l’imprenditore-designer Maurizio Riva, la direttrice Ricerca dell’Istituto Ramazzini Fiorella Belpoggi, l’economista e scrittore Gunter Pauli, il fondatore di Seeds&Chips Marco Gualtieri, il sindaco di Esino Lario Pietro Pensa, e il fondatore di Cracking Art Paolo Bettinardi.

Sul tema “Tempo” non poteva mancare il parere del climatologo Luca Mercalli: “Il cambiamento del clima modifica anche la geografia del vino attuale. Siamo nel periodo più caldo da almeno 2000 anni.” dichiara, e ancora “Il riscaldamento climatico è come la febbre. E oggi siamo già a 38, senza possibilità di guarigione, ma solo di contenimento”.

Il tema e’ stato oggetto di confronto tra i super ospiti del mondo produttivo: il presidente di Masi Agricola Sandro Boscaini, la viticoltrice Caterina Ceraudo e il presidente di Cantine Ferrari Matteo Lunelli. Insieme alla paesaggista Anna Marson, l’oste visionario Michil Costa, l’amministratore delegato di Novamont Catia Bastioli e il vice presidente di Lavazza Marco Lavazza.

Nel commentare l’iniziativa l’amministratore delegato di Salvaterra Paolo Fontana ha detto che “è proprio da un territorio come la Valpolicella che può nascere il progetto Giornata SalvaTerra caratterizzato dalla volontà di condividere nuove visioni per il mondo del vino, un mondo che oggettivamente deve avere la capacità d’intercettare e adeguarsi a quanto sta mutando a livello globale.”

“Siamo consapevoli e fortemente sensibili- ha sottolineato il presidente del Gambero Rosso Paolo Cuccia- al valore dei territori, della eccellenza dei prodotti e della diffusione della cultura agroalimentare. Tutto ciò oggi- ha concluso- assume una valenza più ampia e profonda, grazie a produttori illuminati ed eventi come l’odierna giornata”.