Giornate Nazionali delle Guide Ambientali Escursionistiche: in Sardegna alla scoperta del Villaggio Minerario disabitato di San Vito

“Nella Sardegna sud-orientale e precisamente in una zona del Sarrabus (nome derivante dall’antica Sarcopos) a pochi km dalle bellissime spiagge granitiche della costa tirrenica, c’è un antico Villaggio Minerario e lo vedremo. Si tratta del Villaggio minerario di San Vito, paesino di 3800 abitanti dove l’attuale economia è ancora concentrata sulla pastorizia, l’agricoltura, con agrumeti, oliveti vigneti, l’agriturismo, piccola ricezione (B&B), piccola industria. Domani, 24 Maggio, alle 9 e 30 la stampa potrà entrarci con noi, in occasione delle Giornate Nazionali delle Guide Ambientali Escursionistiche in svolgimento in tutta Italia”. Lo ha affermato Annalisa Ortu, altra Guida Ambientale Escursionistica della Sardegna.

“Nella zona, non mancano tracce di grande testimonianza storico culturale presenti sin dal neolitico, che si evolvono poi nel periodo nuragico e medievali, con diverse Domus de Janas, Tombe ipogeiche, Pozzi sacri nuragici, Nuraghi, Castelli Medievali, Torri costiere – ha affermato Leonella Melis, altra Guida Ambientale Escursionistica AIGAE della Sardegna – Porti (Porto Corallo, Portu Pirastu, Portu S’Ilixi, utilizzati nel passato per l’imbarco dei minerali estratti). Nella storia più recente troviamo un importante passato di ricerche minerarie, legate principalmente a filoni di galena argentifera e argento nativo ma anche di altri minerali ugualmente interessanti.

Attorno ai siti di estrazione nel 1864 sorse il villaggio minerario di Monte Narba. Era una vera e propria piccola cittadina: c’era il telefono, l’energia elettrica, le case per gli impiegati e i dirigenti, un ospedale, la falegnameria e l’officina meccanica. Ci lavoravano circa 900 operai, che esploravano chilometri di gallerie. Ai primi del ‘900, l’impoverimento dei filoni e le imprese concorrenti decretarono l’inizio del declino. L’ultimo atto fu la revoca della concessione, nel 1935.

Da allora è stato abbandonato e gli edifici hanno subito molti crolli soprattutto per quanto riguarda Villa Madama, il bellissimo palazzo alto tre piani decorato in stile liberty, dov’era ospitato il direttore.

Questo antico luogo vero e proprio esempio di archeologia industriale è al momento in balia di depredazione e decadimento, in quanto anche se fa parte del parco Geominerario della Sardegna (dichiarato patrimonio dall’Unesco), in realtà appartiene ad un privato. Questo ostacola qualsiasi tentativo o volontà di riportare all’antico splendore il sito, rendendolo fruibile ai visitatori. Un vero peccato che si stia perdendo l’essenza di questi bellissimi locali di storia mineraria di fine 800 . Essendo del posto, mi sta molto a cuore che questo luogo, la mia Terra, così ricco di fascino non vada perduto. Una testimonianza dei sacrifici che i nostri avi hanno lasciato”.

Anche in Piemonte sarà possibile seguire un sentiero che un tempo univa due borghi. Oggi ci sono le macchine, le strade. Ora quel sentiero come sarà? Cosa ci sarà? La fotografia di un mondo che non c’è più

In Piemonte un sentiero univa, prima dell’arrivo delle strade, Pratolungo a Sottovalle. L’uno in Piemonte, l’altro in Liguria. La stampa potrà filmare, vedere, ammirare chiese rupestri, antichi insediamenti rurali come le masserie disabitate, i resti degli essiccatoi di castagne. Vedremo la fotografia di un mondo che non c’è più.

“Sabato 26 maggio, la stampa potrà partecipare alla nostra escursione, filmare, vedere, ammirare un sentiero che un tempo univa due borghi diversi. Entreremo in un sentiero che riuniva in un’unica comunità la gente dei borghi di Pratolungo e Sottovalle. Oggi la viabilità è cambiata e i due paesi sono separati da colline ricoperte di boschi rigogliosi e ricche di fascino. Attenzione perché camminando lungo tale sentiero incontreremo siti di notevole interesse – ha affermato Massimo Mazzarello, Guida Ambientale Escursionistica AIGAE – antichi insediamenti rurali come le masserie, i resti degli essiccatoi di castagne ma anche la Chiesa di Pratolungo, il borgo di Sottovalle, i calanchi rio Lavandara , boschi e sorgenti del torrente Neirone, la Chiesa delle Grazie e la Valle di Pratolungo. Scopriremo un angolo di Appennino Piemontese e Ligure da molto tempo dimenticato. Fin da epoca pre-romana l’area in oggetto era percorsa per gli spostamenti delle popolazioni dalla costa ligure alla pianura piemontese poiché si tratta di crinali di colline ben drenati e percorribili anche nella stagione invernale e relativamente sicuri.

Gli abitanti dell’area sono sempre stati collegati da una fitta rete di percorsi, alcuni dei quali ricalcavano la via consolare romana Postumia e le sue relative diramazioni. Queste vie fino al secondo dopoguerra hanno collegato i borghi di Pratolungo, Sottovalle e Rigoroso riunendo gli abitanti in un’unica comunità, oggi la viabilità moderna è cambiata e tutto ciò appare molto distante. L’area ormai spopolata ma è un angolo di natura pressoché incontaminata.

Si tratta di sentieri che sono a fatica tenuti aperti ad opera di volontari, i boschi e prati rigogliosi ospitano fauna e soprattutto flora di pregio come la vasta varietà di orchidee spontanee.

La passeggiata ci farà comprendere la particolare conformazione del territorio analizzando alcune formazioni geologiche di particolare interesse come la formazione di Costa Montada, costituita da arenarie molto compatte di epoca Miocenica che in passato sono state oggetto di importanti estrazioni come materiale da costruzione: nei paesi limitrofi si trovano parecchi esempi di utilizzo e fin da epoca romana tale pietra detta di “Lavaggio”, fu utilizzata per la costruzione dell’antica Libarna.

Si potranno vedere gli antichi insediamenti rurali come le masserie, i resti degli essiccatoi di castagne e le piccole chiese campestri”.