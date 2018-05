Domani Appia Day: fino al 3 Giugno le Giornate Nazionali delle Guide Ambientali Escursionistiche, tutti gli eventi gratuiti

“Domani nel Lazio l’Appia Day. Faremo con famiglie e tutti gli appassionati di escursionismo un percorso sul tratto di Via Francigena del Sud che da Itri direzione Fondi, porterà alla scoperta della Regina Viarum nel territorio del Parco dei Monti Aurunci”. Lo ha annunciato Daniele Ruggieri, Guida Ambientale Escursionistica AIGAE del Lazio

“Si partirà domani, Domenica 27 Maggio, alle ore 9 da Itri dalla chiesa della Madonna delle Grazie. Il percorso sarà di circa 6 Km lungo i quali – ha proseguito Ruggieri – vedremo importanti testimonianze storiche, in occasione delle Giornate Nazionali delle Guide Ambientali Escursionistiche AIGAE”.

“Boom di partecipazioni alle Giornate Nazionali delle Guide Aigae. Ancora tanti altri eventi belli in tutta Italia. Domenica 27 Maggio – ha dichiarato Filippo Camerlenghi, Presidente Nazionale AIGAE – ci sarà addirittura l’Appia DAY ad Itri . In Piemonte la più bella colonia di Peonie selvatiche. In Sardegna il bellissimo borgo di Laconi. In Abruzzo il paesaggio del piccolo Tibet. In Friuli – Venezia – Giulia, escursione notturna sulla foce dell’Isonzo. In Campania la vetta più alta della Penisola Sorrentina ed ancora in Sicilia a Panarea, Lipari, Filicudi, in Calabria sul Pollino. E tante storie importanti : Balme il paesino che vive di acqua. Poi i forni ed i mulini del ‘600 e borghi – fotografia di un mondo che non c’è”.