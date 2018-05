Spazio: a Montevideo la Global Space Applications Conference 2018

Il 21 maggio si è aperta a Montevideo, Uruguay, la Global Space Applications Conference (GLAC) 2018, organizzata da IAF con il governo uruguayano e il Centro di Investigazione Diffusione spaziale e aeronautica (CIDA-E). La Conferenza è stata aperta dal Ministro della Difesa dell’Uruguay, Jorge Menendez, e dal Presidente della IAF, Jean Yves Le Gall. Presenti rappresentanti di 30 paesi e diversi paesi latino americani.

ASI – spiega una nota – è presente con il Presidente Roberto Battiston e Gabriella Arrigo, Responsabile delle Relazioni Internazionali e Vice Presidente IAF. Presenti anche rappresentanti locali di Telespazio e E-GEOS.

Battiston ha partecipato al Panel dei Capi Agenzia su Space Applications for Socio-Economic Growth, presentando le relazioni di ASI con alcuni paesi latino americani (vedi slide), in particolare, Argentina, Brasile e Messico e lanciando il terzo International Space Forum 2018, che quest’anno si svolgerà a Buenos Aires per la regione latino americana, organizzato da ASI in collaborazione con IAF e CONAE.

Battiston ha anche sottolineato l’importanza della formazione e della comunicazione per diffondere la cultura dello spazio, aspetto necessario per accompagnare l’uso e la gestione efficiente delle applicazioni da parte di una utenza che supera di molto la dimensione della comunità spaziale, così come è determinante, ha spiegato, l’impiego della Space Diplomacy per raggiungere risultati ambiziosi mettendo assieme più paesi partner. In questo senso, in Europa, l’ESA rappresenta un esempio lungimirante.