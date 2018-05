Governo: Candiani (Lega), M5S? Tentativo che va fatto, Paese vuole risposte

Palermo, 21 mag. (AdnKronos) – Sicurezza, lavoro e futuro i punti “maggiormente apprezzati” del contratto di governo Lega-M5S, mentre “qualche critica è stata mossa sull’affidabilità del rapporto con i pentastellati ma è una prova che va fatta”. Così Stefano Candiani, senatore della Lega e commissario del partito in Sicilia, commenta all’Adnkronos il 95% di sì ottenuto ieri dal contratto di governo nei gazebo allestiti dal partito nell’isola. Un’affluenza “in linea con il trend nazionale” e che, sottolinea il senatore leghista, dimostra “il desiderio di piazza da parte della gente”.

“Siamo andati al di là delle aspettative, tanto più che non si trattava di un click dato comodamente da casa ma di fare attività politica in piazza, come dovrebbe essere fatta sempre – aggiunge – La politica si è troppo abituata a parlare attraverso i media e invece deve tornare fra le persone: esattamente il modo in cui la Lega intende fare politica”.