Governo: Grillo, su Conte gossip maligno, è casta che decade

Roma, 23 mag. (AdnKronos) – “Il maligno gossip-check-up sul Professor Conte imperversa, futile, a partire dal minuto esatto in cui si è fatto il suo nome. E’ il brulicame di microscopici colpi di coda, davvero un brutto spettacolo, inscenato senza alcuna regia preordinata. E’ la casta che decade, che si agita per puro istinto di sopravvivenza”. Lo scrive Beppe Grillo nel blog in un post dal titolo ‘L’onestà intellettuale del giornalismo’.

“Sarà pur vero che tutto ha uno scopo nell’equilibrio dei grandi network dell’umanità, ma quello che abbiamo di fronte è un pozzo nero intasato di coscienze da sempre asservite e mai servite a nulla. Anche quello ha uno scopo: digerire la sconfitta e non tracimare”, continua.

“Ma cosa possono fare di meglio pur sconfinati eserciti di Yes Man? Ancora lividi in volto per la stangata di marzo, cui va aggiunta la recente tornata elettorale in Val d’Aosta, che hanno schiacciato al livello della Bonino i partiti di plastica (non mi sento neppure di nominarli oramai, è una questione di igiene personale). Gente incapace di leccarsi le ferite, preferiscono lasciarsi travolgere dalla gelosa invidia: quel mostro dagli occhi verdi disgustato proprio da ciò che lo nutre (quella che Iago scaglia contro Otello)”.