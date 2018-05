Governo: M5S, da Cottarelli terrorismo su coperture

Roma, 20 mag. (AdnKronos) – “Insieme al terrorismo sullo spread va molto di moda quello sulle coperture economiche”. Si legge nel blog dei 5 Stelle attaccando chi, come l’Osservatorio sui Conti Pubblici di Carlo Cottarelli, pone l’accento sulle coperture per il programma di governo Lega-M5S. “Il giochetto è sempre lo stesso: si sommano tutte le misure espansive previste nel Contratto di Governo così da superare la soglia psicologica dei 100 miliardi di euro, non si parla di coperture, che pure sono state indicate a più riprese, e si fa intendere che il programma sarà realizzato quasi integralmente in deficit”.

“La realtà, però, è un po’ diversa. Prima di tutto bisogna spalmare i circa 100 miliardi di euro di spese sull’intera legislatura, perché misure come la Flat Tax a due aliquote, il Reddito di Cittadinanza e il superamento della Fornero hanno bisogno di tempo per essere elaborate, approvate ed entrare a regime”.