Governo: M5S, in contratto tutti 20 punti del nostro programma

Palermo, 19 mag. (AdnKronos) – “Noi ci stiamo impegnando a siglare un contratto di governo, lo abbiamo sottoposto ai nostri iscritti che lo hanno votato, adesso la vera sfida è realizzarlo”. Così il deputato del M5S Adriano Varrica a Palermo per illustrare i contenuti del contratto di governo Lega-M5S approvato ieri sera dal 94% degli iscritti alla piattaforma Rousseau. Con lui in piazza Verdi anche i parlamentari Steni Di Piazza, Giorgio Trizzino, Valentina D’Orso e Roberta Alaimo.

“Il contratto recepisce tutti i venti punti per la qualità della vita che erano nel nostro programma. Siamo soddisfatti e anche oggi dalle persone in piazza abbiamo ricevuto feedback positivi” sottolinea D’Orso. “Le persone che abbiamo incontrato ci hanno detto di averci seguito passo dopo passo – ha aggiunto – questo è anche un segnale di riavvicinamento alla politica”.