Governo: Salvini, no veti a squadra che non arriva via fax da Ue

Roma, 20 mag. (AdnKronos) – “Siamo pronti a partire. Il nome del premier è un bel nome che soddisfa noi e il M5S”, ha aggiunto Salvini spiegando che non ci saranno anticipazioni, “il nome lo faremo al presidente della Repubblica Mattarella”.

“Nessuno dovrà mettere veti su questo o quel cognome. Finalmente c’è una squadra che non arriva via fax da Bruxelles, da Parigi o da Berlino”, ha sottolineato.