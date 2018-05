Guerra alla plastica nel Regno Unito: si pensa a una tassa sugli imballi non riciclabili

Il governo di Londra sta ipotizzando di tassare le aziende che imballano i loro prodotti con plastica non riciclabile: lo anticipa l’Independent citando fonti governative.

La tassa rientrerebbe nel piano che ha come obiettivo l’eliminazione di tutti i rifiuti di plastica entro il 2042.

La tassa sarà molto alta, tanto da riuscire a disincentivare l’uso di plastiche non riciclabili, e allo stesso tempo dovrebbe assicurare un flusso di denaro che il governo potrà impiegare per migliorare il riciclo.