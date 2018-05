Hawaii, eruzione del vulcano Kilauea: precipitazioni in arrivo, cresce il pericolo delle piogge acide

Mentre le previsioni annunciano pioggia sull’area del distretto di Puna per i prossimi giorni, con le eruzioni del vulcano Kilauea in corso nella suddivisione di Leilani Estates aumenta il pericolo delle piogge acide alle Hawaii. Molti sono i residenti che, già psicologicamente provati dalla paura di perdere tutto, ora iniziano a temere anche gli effetti pericolosi delle piogge acide.

Ma che cosa sono le piogge acide? Quando il magma si avvicina alla superficie, i vulcani emettono diossido di zolfo che, a sua volta, può dare origine allo smog vulcanico. Per smog vulcanico si intende l’inquinamento atmosferico provocato dalle emissioni, in questo caso, del vulcano Kilauea.

Il meteorologo Steven Businger, dell’Università delle Hawaii, ha spiegato che “ogni volta che si forma una nube di smog vulcanico, se piove, si hanno piogge acide”. Businger ha continuato dicendo che quando lo smog vulcanico, pieno di diossido di zolfo, viene sollevato verso una nube, renderà quella nube più acida, poiché cambierà il diossido di zolfo in acido solforico. Quando poi la nube comincerà a produrre pioggia, le tossine cadranno sulla superficie terrestre sotto forma di piogge acide.

Businger afferma che, in realtà, i rischi per la salute umana associati alla pioggia acida non sono molto alti, poiché non è abbastanza concentrata per avere effetti sulla pelle, sugli occhi o sui capelli. I maggiori pericoli non provengono dalle piogge acide stesse, bensì dall’inalazione delle loro minuscole particelle. Nuotare in un lago acido o camminare in una pozzanghera acida non è più pericoloso del nuotare o camminare in acque pulite, fanno sapere dall’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente (EPA) americana.

La pioggia acida, invece, è molto pericolosa per le foreste perché, penetrando nel suolo, può dissolvere i nutrienti, come il magnesio e il calcio, di cui gli alberi hanno bisogno per essere in salute. Secondo l’EPA, la pioggia acida può favorire anche il rilascio di alluminio nel suolo, che rende più difficile l’assorbimento dell’acqua da parte degli alberi.

Le piogge acide possono avere degli effetti negativi anche su molti oggetti, come edifici, statue, monumenti e auto. Le sostanze chimiche presenti nelle piogge acide possono far staccare la vernice e possono far apparire le statue vecchie e usurate, riducendo, quindi, il loro valore e la loro bellezza.