Hawaii: ecco perché molte persone vivono vicino al vulcano Kilauea, uno dei più attivi del mondo

Il Kilauea, uno dei vulcani più attivi della Terra, sta catturando di nuovo la nostra attenzione, ma soprattutto la nostra paura e il nostro rispetto. 1.700 persone sono state costrette a lasciare le loro case a causa della lava che ha raggiunto le comunità vicine. Inoltre, sono stati registrati forti terremoti fino ad un’insolita magnitudo di 6.9, numerose fratture nel suolo e nuovi condotti vulcanici che si sono aperti all’interno delle aree residenziali.

Il vulcano Kilauea erutta continuamente lungo la sua East Rift Zone dal 1983. La maggior parte delle volte, la lava scorre verso l’oceano, senza minacciare nessuno. Ma in alcune occasioni, segue una diversa direzione, proprio come sta succedendo in questi giorni. Un’eruzione come questa, in cui le fratture hanno raggiunto le aree residenziali, fa sorgere la domanda sul rischio che si assumono le persone che decidono di vivere così vicino ad un vulcano attivo.

I residenti direbbero che ne vale la pena, per la qualità della vita, la posizione periferica, la bellezza, la comunità, il panorama. Del resto, sono le Hawaii, è difficile dar loro torto. Inoltre, alle Hawaii, come in molte altre parti del mondo che ospitano un vulcano, ci sono altri benefici che spingono a favore di una certa vicinanza ai vulcani, come terreni fertili per l’agricoltura, la presenza di giacimenti minerari e l’energia geotermica, che può essere considerata una forma di energia alternativa e rinnovabile.

Inoltre, i vulcani, a differenza di altri pericoli naturali, solitamente danno indicazioni di ciò che sta per accadere, come in questo caso. Nelle ultime tre settimane, infatti, gli scienziati hanno osservato attentamente i segni di una crescente attività del vulcano Kilauea. Strumenti sulla terra e satelliti hanno rilevato centinaia di piccoli terremoti sotto il vulcano, che indicavano che si stava gonfiando a causa del nuovo magma che stava emergendo dalle profondità della Terra.

Monitorare i vulcani e comprendere la scienza dietro il loro comportamento è fondamentale e gli esperti americani affrontano sfide molto impegnative per svolgere al meglio il loro compito. Avanzate tecniche di monitoraggio, competenze sviluppate nel corso di molti anni e canali di comunicazione aperti tra pubblico ed esperti hanno funzionato anche questa volta.

Le persone in America e in tutto il mondo convivono con le frequenti minacce di pericoli naturali come terremoti, tornado, incendi e alluvioni, in posti più densamente popolati delle Hawaii. Tenendo in mente questo paragone, è facile capire come vivere nelle meravigliose Hawaii, anche con un vulcano che emette lava continuamente, possa essere una decisione ben ponderata.