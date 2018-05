Herbalife Nutrition di corsa contro il tumore al seno: è Partner della Race for the Cure di Bari

Dal 25 al 27 maggio si svolgerà la 12° edizione della Race for the Cure di Bari. E anche quest’anno, fra i sostenitori della più importante manifestazione contro i tumori al seno in Italia, ci sarà Herbalife Nutrition.

Un evento dedicato alla salute, allo sport e al benessere che a partire dal 25 maggio colorerà di rosa la città e che terminerà il 27 maggio con la corsa di 5 km e la passeggiata di 2 km; 3 giorni per sensibilizzare sulla necessità della prevenzione e di uno stile di vita sano per la lotta contro il tumore al seno, per raccogliere fondi e per esprimere solidarietà alle donne che hanno affrontato questa malattia. Obiettivi che Herbalife Nutrition ha deciso di sposare, sostenendo l’evento come Gold Partner, al fianco di tutte le migliaia di persone che, ogni anno, affollano la manifestazione.

L’azienda sarà inoltre presente all’interno del Villaggio Race in Piazza della Prefettura – e offrirà ai partecipanti alla corsa e alla camminata il drink mix CR7 Drive che sarà inserito nel pacco gara, oltre ad altri assaggi dei suoi prodotti e gadget da ritirare presso lo stand.

L’adesione alla Race for the Cure è una conseguenza naturale dell’attenzione e dell’impegno che l’azienda, da sempre, pone nel sostegno ad importanti cause benefiche, attraverso la Herbalife Family Foundation e grazie al prezioso contributo dei suoi dipendenti e di tutti i Membri Herbalife Nutrition.

In Italia ne sono esempio il sostegno ai Villaggi SOS di Roma e Ostuni, e al Progetto Alimentare Oz: