HIV: circa 8400 nuovi casi a Roma ogni anno, i dati del Lazio

I DATI DELL’HIV NEL LAZIO – Secondo i dati raccolti dall’Istituto Superiore di Sanità, nel periodo 2010-2016 sono state segnalate 26.643 nuove diagnosi di infezione da HIV. La regione che nel 2016 ha avuto il maggior numero di casi è stata la Lombardia, seguita dal Lazio e dall’Emilia-Romagna. L’incidenza più alta nel 2016 è stata osservata nel Lazio (8,5 per 100.000 residenti) e quella più bassa in Calabria (1,3 per 100.000 residenti). Circa il numero di nuove diagnosi di infezione da HIV nel Lazio, è passato da 657 nel 2010 a 557, di cui 503 residenti, nel 2016, per una incidenza del 16,1% rispetto al territorio nazionale.

GLI ALTRI DATI DEL LAZIO – Entrando nel dettaglio dei dati laziali, 173 i casi di maschi che fanno sesso con maschi (44,4%), 138 gli eterosessuali maschi (35,4%), 74 le eterosessuali femmine (19%). Di questi circa 3 casi su 4 appartengono alla provincia di Roma. Per quanto riguarda la nazionalità, 350 gli italiani (62,8%), mentre 207 gli stranieri (37,2%). Il numero annuale dei casi prevalenti di AIDS nel Lazio non accenna però a diminuire: nel 2005 erano 2.744, nel 2006 2.794, nel 2007 2.881, nel 2008 2.955, nel 2009 3.041, nel 2010 3.101, nel 2011 3.148, nel 2012 3.228, nel 2013 3.282, nel 2014 3.307.

ICAR COMPIE 10 ANNI – Questi dati saranno discussi durante la decima edizione di ICAR (Italian Conference on AIDS and Antiviral Research): l’evento si terrà dal 22 al 24 maggio 2018 a Roma. Il congresso, presieduto dai professori Massimo Andreoni, Andrea Antinori e Carlo Federico Perno, si svolgerà presso Ergife Palace Hotel. Attesi oltre ottocento specialisti tra ricercatori, medici, specialisti di vari settori coinvolti nell’assistenza e cura dell’infezione da HIV, volontari delle associazioni impegnate nella lotta contro l’AIDS. ICAR è organizzata sotto l’egida della SIMIT, Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali e con il patrocinio di tutte le maggiori società scientifiche di area infettivologica e virologica.

TEST IN PIAZZA A ROMA – Iniziativa realizzata grazie a Janssen. Ecco i Test rapido per Hiv e Hcv in Piazza di Spagna: gratuito, anonimo, affidabile e richiede pochi minuti. Il test, promosso da Janssen, verrà effettuato da personale sanitario della Fondazione Villa Maraini. Si potrà effettuare sabato 19 e domenica 20 dalle 11 alle 17.

LE ALTRE INIZIATIVE – Anche quest’anno l’appuntamento con ICAR intende affrontare i problemi connessi alla cura e alla prevenzione delle infezioni virali, aprendosi anche alla società civile. In questo ambito, si rinnova l’appuntamento con il contesto artistico che coinvolge le scuole “RaccontART” e l’offerta del test rapido HIV e HCV in alcune piazze romane. Sono confermate, inoltre, le Scholarship Giovani Ricercatori, Scholarship Community nonché l’importante appuntamento degli “ICAR-CROI Awards”, dedicato alle giovani eccellenze italiane selezionate al recente Congresso CROI di Boston da una giuria di scienziati americani. Focus, durante il congresso, sulle nuove strategie terapeutiche, che permettano di gestire a lungo termine i pazienti con HIV, e sull’eradicazione dell’epatite C nei pazienti coinfetti HIV e HCV.

GLI ALTRI DATI PER PROVINCIA – 8.373 i casi di HIV segnalati a Roma, per una incidenza dell’1,8%; a Latina 566, pari all’1,6%; a Viterbo 371, per il 2,8% di incidenza; a Frosinone 286 casi e l’1,4%; a Rieti 135 e 1,3%. I dati sono raccolti dal Servizio Regionale per l’epidemiologia, sorveglianza e controllo delle malattie infettive (Seresmi) – INMI “Lazzaro Spallanzani”

NEL LAZIO POCA INFORMAZIONE – Circa il 56,4% delle nuove diagnosi di infezione da HIV sovente non riportano il dato sulla modalità di trasmissione. Nelle regioni Veneto e Lazio è previsto l’invio delle segnalazioni anche da parte dei laboratori diagnostici. Dal 2010, inoltre, sono disponibili i dati sul numero dei linfociti CD4 riportati alla prima diagnosi di infezione da HIV: nel 2016. Nel 2016, la maggior parte delle persone con nuova diagnosi HIV ha eseguito il test HIV per la presenza di sintomi HIV-correlati (30,7%).