Il Piatto Forte 4Sicily: al via la Campagna di Prevenzione della Fragilità Ossea e dell’Osteoporosi

Da più di un decennio la Fondazione Italiana Ricerca sulle Malattie dell’Osso FIRMO Onlus, opera nel campo della prevenzione dell’osteoporosi e della fragilità ossea. L’azione svolta verta principalmente sulla sollecitazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica nei confronti di una condizione troppo spesso sottovalutata, ma che impone costi sociali ed economici altissimi, e che con l’aumento delle aspettative di vita della popolazione, diventeranno ben presto insostenibili Per questo motivo ogni anno FIRMO organizza tour itineranti di invito alla prevenzione che, nel corso del tempo hanno toccato le piazze delle principali città italiane, con grande riscontro da parte della popolazione: la possibilità di poter verificare gratuitamente lo stato di salute delle ossa, di poter disporre della presenza di personale medico specializzato e nutrizionisti, di ricevere consulenze e consigli mirati hanno fortunatamente sono sempre stati accolti con grande attenzione dal pubblico, che è sempre intervenuto numeroso agli appuntamenti FIRMO. Nel corso degli anni le persone incontrate sono state migliaia e il pubblico ha sempre risposto positivamente, in termini numerici e di apprezzamento. Il tour di quest’anno, che si svolgerà nel corso del prossimo mese di maggio 2018, sarà interamente dedicato alla Sicilia e si chiamerà “Il Piatto Forte 4 Sicily”.

La professoressa Maria Luisa Brandi, Presidente firmo e Ordinario di Endocrinologia dell’Università di Firenze, ha spiegato perché è nata una campagna interamente dedicata alla Sicilia: “La tappa siciliana del nostro tour dello scorso anno è stata tra le più fortunate e apprezzate: in Sicilia abbiamo trovato un tessuto sociale e umano particolarmente attento e ricettivo, la Fondazione FIRMO ha quindi pensato di dedicare un mese intero a questa grande Regione Italiana, la Sicilia, e per non far torto a nessuna delle 9 province, le visiteremo tutte con il nostro camper, che attraverso il messaggio “Il Piatto Forte” vuole contribuire a ridurre le fratture da fragilità attraverso un’opera di prevenzione che oggi è assolutamente possibile e indispensabile fare.”

Per l’occasione FIRMO ha infatti allestito un ambulatorio mobile, equipaggiato con l’innovativo Echos, fornito dalla ditta Ecolight, un nuovissimo dispositivo che permette di diagnosticare l’osteoporosi nei siti assili – colonna e femore – per mezzo di un innovativo metodo ecografico. A bordo del camper si troveranno, oltre al personale tecnico, anche un medico specializzato e un nutrizionista i quali, potranno fornire informazioni sullo stato di salute dello scheletro, nonché rispondere a dubbi e quesiti a proposito della salute delle ossa da parte del pubblico, al quale saranno somministrati questionari utili a individuare i fattori di rischio per l’osteoporosi, oltre a materiale informativo sulla prevenzione della fragilità ossea.