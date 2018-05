I roghi a Palermo in via Altofonte, in via Paratore, in via Vicinale Badame qui le fiamme minacciano le abitazioni. Incendi anche in provincia a Partinico, Trabia e Partinico.

Incendi: decine di roghi a Palermo e provincia

Decine di incendi sono divampati a Palermo e in provincia. Tutte le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale e dei distaccamenti sono impegnate nelle operazioni di spegnimento. I roghi a Palermo in via Altofonte, in via Paratore, in via Vicinale Badame qui le fiamme minacciano le abitazioni. Incendi anche in provincia a Partinico, Trabia e Partinico.

