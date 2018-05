Negli ultimi 11 anni in Toscana le fiamme hanno divorato in totale 8.200 ettari di bosco: gran parte dei roghi, sostiene la Regione, sono stati però “fortemente contenuti“, nell’83% dei casi prima di interessare un ettaro di bosco.

In occasione di un convegno organizzato a Firenze dalla Regione Toscana e dalla Pau Costa foundation, è stato reso noto che nei primi quattro mesi del 2018, si sono registrati 37 incendi che hanno interessato 19 ettari di bosco .

article

1095492

MeteoWeb

Incendi in Toscana: nei primi 4 mesi del 2018 bruciati 19 ettari di bosco

In occasione di un convegno organizzato a Firenze dalla Regione Toscana e dalla Pau Costa foundation, è stato reso noto che nei primi quattro mesi del 2018, si sono registrati 37 incendi che hanno interessato 19 ettari di bosco. Negli ultimi 11 anni in Toscana le fiamme hanno divorato in totale 8.200 ettari di bosco:

http://www.meteoweb.eu/2018/05/incendi-toscana-2018/1095492/

http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2017/08/incendio-ok-1.jpg

incendi toscana

NEWS