Incendio in un canile nel Bolognese: animali illesi

Un incendio è divampato nella notte presso il canile di Calderara di Reno, in provincia di Bologna: ignote le cause. La struttura ospita circa 60 cani: nessun animale sarebbe rimasto ferito. Le squadre dei Vigili del Fuoco hanno raggiunto via Saletta qualche minuto dopo mezzanotte e l’intervento è terminato intorno alle 3.

