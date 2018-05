In corso le operazioni di rimozione dell’autobus, per le quali è stata richiesta la chiusura del tratto di autostrada.

L’autobus Flixbus stava percorrendo la linea Torino-Trieste. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Questa mattina un autobus di linea è uscito fuori strada all’altezza del comune di San Giorgio di Nogaro, mentre percorreva l’autostrada A4 , finendo in un prato e adagiandosi su un lato: vi sarebbero 26 feriti di cui uno molto grave.

Incidente sulla A4: bus esce fuori strada, 26 feriti

