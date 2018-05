Incidente aereo a Cuba: pilota aveva lanciato l’allarme, accuse molto pesanti

Dopo il tragico incidente aereo verificatosi a Cuba, a soli 30 km dalla capitale, costato la vita a 110 persone, arriva la testimonianza di un ex pilota messicano, più volte trovatosi a bordo del Boeing 737 della Damojh schiantatosi poco dopo il decollo dall’aeroporto “Josè Martì“.

Marco Aurelio Hernandez Carmona, 35 anni di esperienza, ha lavorato dal 2005 al 2013 per la Damojh, e nel 2013 aveva denunciato la compagnia aerea alle autorità messicane per seri problemi di manutenzione, riporta un’intervista a “El Universal“: i velivoli Damojh avrebbero avuto continui problemi di surriscaldamento ai motori, voli in sovrappeso, corrosione, piloti con orari di lavoro massacranti, mancanza di pezzi di ricambio ed errori nei sistemi radar dei velivoli.

L’ex pilota ha mostrato i documenti della denuncia che aveva presentato cinque anni fa alla direzione generale dell’Aeronautica Civile del Messico nei confronti della compagnia aerea. Le accuse sono sono molto pesanti, si parla perfino di tangenti.