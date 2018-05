Incidente sulle Alpi svizzere, Cai Bolzano: i 3 altoatesini erano preparati

“Li conoscevo bene, erano amici da tanto tempo e frequentavano il Cai da sempre“: lo dichiara al GR regionale della Rai Giovanni Dalponte, del Cai di Bolzano, in riferimento ai tre bolzanini che hanno perso la vita sulle Alpi svizzere. Elisabetta Paolucci, “faceva scialpinismo gia’ col padre, che era con noi a partire dal 1975-’76: veniva quand’era piccolina. E anche la coppia, Marcello Alberti e Gabriella Bernardi, entrambi 53 anni, era a tutte le gite sociali. I due non ne mancavano una. Avevano fatto tutti i corsi di scialpinismo, quindi le conoscenze per affrontare questo tour le avevano“.