Incidente sulle Alpi svizzere, soccorso alpino Alto Adige: “C’è un’indagine in corso”

“Abbiamo provato a contattare i colleghi svizzeri gia’ ieri sera per capire quanto e’ accaduto, ma non parlano, la polizia ha blindato tutto, perche’ c’e’ un’indagine in corso”: lo ha dichiarato Giorgio Gajer, presidente del soccorso alpino dell’Alto Adige, in riferimento all’incidente sulle Alpi svizzere, che ha provocato la morte di 5 persone, tutte italiane. “Avranno cercato sicuramente di fare l’impossibile per farcela. Sicuramente erano persone preparate, erano del Cai di Bolzano“. “Ci si affida a una guida, perche’ conosce il posto ed e’ esperta e i bollettini meteorologici sono ormai precisi. Non so cosa sia capitato, bisogna attendere di saperlo da chi e’ intervenuto. Ho visto delle foto di momenti precedenti e c’era un sole bellissimo, ma anche altrove sappiamo che il tempo e’ cambiato in modo pesante. Anche un semplice sentiero con la nebbia, la neve o il ghiaccio puo’ trasformarsi in tragedia. Quello e’ un tour classico, ma impegnativo, non e’ che chiunque possa affrontarlo. Avevano attrezzatura da scialpinismo, quindi non era una semplice escursione“. “Da qui non si puo’ dire se il cambiamento meteorologico fosse prevedibile o no, e’ un altro territorio, completamente diverso, ma se al rifugio li aspettavano, e’ chiaro che qualcosa d’imprevisto deve essere successo“.