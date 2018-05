Incidente ferroviario a Torino, Federconsumatori: dal 1990 a oggi 190 incidenti mortali

“Attendiamo che la magistratura faccia il suo lavoro, chiarendo le cause dell’incidente e individuando le responsabilità. L’occasione pone, però, un problema globale in merito al trasporto ferroviario: troppi sono gli incidenti accaduti negli ultimi anni e troppi sono i morti legati a questi incidenti, ci dispiace ricordare che dal 1990 a oggi sono stati 190 gli incidenti mortali e che una dinamica quasi uguale dell’incidente attuale accadde a settembre del 2012“: lo spiega Federconsumatori in riferimento allo scontro avvenuto nella notte tra un treno e un tir sulla linea ferroviaria Torino-Ivrea, all’altezza del comune di Caluso. Per Federconsumatori sono “numeri che devono far riflettere RFI e Trenitalia, che sono chiamate a trovare soluzioni che garantiscano la sicurezza per chi viaggia, investendo di più sul trasporto Regionale. È ora di passare dalle parole ai fatti, garantendo una gestione attenta del trasporto e della rete ferroviaria del nostro Paese in tutte le sue articolazioni“.