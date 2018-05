Un uomo è rimasto gravemente ferito questa mattina a seguito di un incidente provocato dal ribaltamento di un trattore. L’incidente è avvenuto nel comune di Subiaco, nella zona rurale di contrada Caprarola.

L’uomo, un italiano di età media, è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Lo riferiscono i vigili del fuoco del comando di Roma, intervenuti prima delle ore 10 con una squadra per portare soccorso alla vittima. Sul posto gli enti competenti.