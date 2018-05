Incidenti in montagna: due interventi dei tecnici del Cnsas Pordenone

I tecnici del Cnsas di Pordenone hanno effettuato due interventi nella zona di Aviano durante il pomeriggio e la sera di domenica: è stato soccorso un ciclista di Maniago caduto durante la discesa in mountain bike lungo uno dei sentieri che dalla strada per il Piancavallo divallano verso Aviano. Il 30enne si è procurato una probabile lussazione a una spalla: è stato subito raggiunto dal medico e da un infermiere del Cnsas che lo hanno stabilizzato e portato in ospedale a Pordenone.

Assieme ai vigili del fuoco del Comando di Pordenone, i tecnici del Cnsas di Pordenone sono intervenuti per soccorrere un 38enne smarritosi sopra Giais di Aviano: adare l’allarme sono stati i familiari. L’escursionista era stato colto prima dal buio e poi da un temporale con grandinata: ai familiari aveva comunicato al telefono di essere caduto e di aver perso l’orientamento. Quando è stato raggiunto dai pompieri aveva una leggera ipotermia, ma era illeso.