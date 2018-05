Incidenti in Montagna: 17enne giapponese muore sul Monte Rosa

Un 17enne ha perso la vita questa mattina cadendo in un crepaccio profondo circa 12 metri nel Grenzgletscher, sul versante Nord del massiccio del Monte Rosa, a circa 3.200 metri di altitudine.

Il giovane, che ieri era salito insieme al padre al rifugio ”Monte Rosa Hutte”, a quota 2.883 metri, nel territorio di Zermatt, stava camminando con il padre in attesa di un elicottero che li riportasse a valle. Subito dopo l’incidente il padre ha dato l’allarme, ma i soccorritori non hanno potuto far altro che recuperare il corpo senza vita del giovane.