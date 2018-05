Incidenti montagna, scivola lungo il canalone: grave alpinista 

Un alpinista è scivolato per alcune centinaia di metri lungo un canalone sul versante di Cervinia dello Chateau des Dames, a quota 3.369 metri in Valtournenche.

L’uomo, 45 anni, residente in provincia di Torino, ha riportato diversi traumi ed è stato ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale Parini di Aosta. La prognosi è riservata.

Sul posto è intervenuto in elicottero il soccorso alpino valdostano. L’incidente – secondo quanto riferito dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico – è avvenuto verso le 11.

Il quarantacinquenne “era in gruppo di cinque o sei scialpinisti”, spiega Adriano Favre, direttore del Soccorso alpino valdostano. “Per cause da accertare è caduto in un tratto ripido, percorso a piedi, senza sci”, aggiunge.

Subito dopo “utilizzando attrezzatura alpinistica – spiega Favre – un altro componente del gruppo si è calato per accertarsi delle sue condizioni, mentre gli altri hanno allertato i soccorsi e sono poi rientrati autonomamente”. Più in alto infatti, dove si trovava il resto del gruppo, “le nuvole impedivano all’elicottero di avvicinarsi”.