Un uomo è rimato gravemente ferito dopo un violento atterraggio con il parapendio sulla Gardesana Orientale, a Malcesine (Verona). Il pilota del velivolo, forse per le cattive condizioni meteo, ha perso il controllo atterrando sulla Strada Regionale.

Soccorso dai sanitari del 118, l’uomo è stato trasportato in gravi condizioni in elicottero a Verona all’ospedale di Borgo Trento. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per il rilievi.