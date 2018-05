Con l’INFN un “SalTo” al giorno al Salone del Libro di Torino

Da oggi, 10 maggio, fino a lunedì prossimo 14 maggio, l’INFN sarà al Salone Internazionale del Libro di Torino 2018 con uno stand nel padiglione 2, e con una campagna social in cui ogni giorno i ricercatori dell’INFN racconteranno un #SalTo18 compiuto nella conoscenza dell’universo o dall’innovazione tecnologica grazie alle ricerche in fisica delle particelle.

Nello stand G129 i visitatori del Salone del Libro potranno far domande sulle onde gravitazionali, i buchi neri e la materia oscura, e conversare con i ricercatori protagonisti delle ricerche dell’INFN. Potranno anche osservare in tempo reale le tracce lasciate dai raggi cosmici provenienti dallo spazio in un vero rivelatore di particelle, una suggestiva camera a nebbia. E vedere dal vero com’è fatto uno degli specchi dell’interferometro per onde gravitazionali VIRGO, che si trova all’Osservatorio Gravitazionale Europeo (EGO) a Cascina, in provincia di Pisa, e che lo scorso ottobre ha osservato le prime onde gravitazionali emesse dalla fusione di due stelle di neutroni. Oltre a tutto ciò, potranno curiosare nei racconti di fisica sfogliando i libri pubblicati dai ricercatori dell’INFN e il numero appena uscito di Asimmetrie, la rivista monografica dell’INFN, dedicato questa volta al tema dell’energia.

Chi non sarà al Salone del Libro di Torino, potrà seguire la campagna social un #SalTo18 al giorno della fisica di frontiera sulla pagina Facebook INFN – Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e su Twitter @INFN_