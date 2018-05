Istat: Confesercenti, stop ad aumenti Iva sia priorità futuro governo

Roma, 22 mag. (AdnKronos) – “La ripresa rallenta e, se non verranno disattivate le clausole di salvaguardia, rischia di incepparsi”. Così Confesercenti sulle previsioni dell’andamento dell’economia italiana diramate oggi dall’Istituto nazionale di statistica.

I dati diffusi oggi dall’Istat, rileva, “confermano i rischi al ribasso che avevamo paventato: le stime sulla crescita e sui consumi potrebbero essere infatti peggiori di quelle, ottimistiche, inserite dal governo uscente nel Def. E se le aliquote Iva dovessero aumentare, nei prossimi tre anni il quadro potrebbe peggiorare ulteriormente, portandoci a perdere, secondo le previsioni elaborate da Cer Ricerche per Confesercenti, circa 11 miliardi e mezzo di crescita. Con un contemporaneo aumento dell’inflazione destinato a erodere ancora di più il reddito disponibile degli italiani e quindi i consumi, che l’Istat vede già in rallentamento”.

Il quadro che emerge, rileva Confesercenti, “non è del tutto negativo, ma a dare fiato all’economia sono soprattutto le esportazioni, che però potrebbero risentire di eventuali rallentamenti del contesto internazionale. Per il resto, si consolida l’immagine di un’Italia come Paese ‘deviante’ dalle tendenze delle altre economie europee”.