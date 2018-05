Nella giornata conclusiva della seconda edizione del Festival dello sviluppo sostenibile l’ASviS presenterà alle istituzioni i risultati dei 17 giorni di riflessione, le idee e le proposte emerse durante la manifestazione. L’evento finale sarà un’occasione per discutere di temi fondamentali per il nostro Paese e dei prossimi passi da compiere per garantire il raggiungimento degli SDGs e il futuro a questa generazione e a quelle che verranno.

Evento conclusivo

7 giugno, ore 10:30

Aula del Palazzo dei Gruppi parlamentari

Camera dei Deputati, Roma

Italia 2030: un Paese in via di sviluppo sostenibile