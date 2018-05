Kulicide testato con successo in Sardegna: il liquido biologico impedisce la nascita delle zanzare intervenendo sulle larve

“Dopo aver testato Kulicide, il liquido totalmente biologico creato dall’imprenditore Stanley Miller e che impedisce la nascita delle zanzare intervenendo sulle larve, a Torino, con successo, sul Lago Maggiore, Lago d’Orta, lago di Viverone, il lago di Candia e sul Po, ora lo abbiamo testato anche in Sardegna presso Oristano, Cabras ed è stato un altro test di grande successo. Molte aziende, agriturismi, camping ed alberghi hanno apprezzato Kulicide, anche in Piemonte il test è andato bene”. Lo ha annunciato Fabio Agosta, Amministratore della Bio Anti Mosquitoes la Società detentrice della vendita esclusiva di Kulicide in Italia, Francia e Spagna.

“Si tratta di un liquido biologico, formato da una miscela di estratti naturali che immerso nelle acque stagnanti – ha proseguito Agosta – nei corsi d’acqua, evita la schiusa delle larve. Miller lo ha creato per combattere malaria, zika e dengue. Certo in queste settimane si è parlato molto in Italia di queste malattie. Per fortuna a quanto pare sarebbero casi isolati e non c’è emergenza. Stanley Miller ha creato Kulicide anche per la zanzara tigre ed altri tipi di zanzare. Abbiamo realizzato polsini BAM con liquido KULICIDE, dotati di un sistema di nanotecnologie che al più piccolo movimento libera le fragranze formando una sorta di alone protettivo”.

Test in Sardegna, Piemonte ed in altre zone d’Italia

“Abbiamo testato Kulicide in molte zone dell’Italia del Nord ed ora però anche in Sardegna – ha dichiarato Attilio Caser, titolare di un’importante azienda attiva nel campo dei prodotti biologici ed agricoli – zone dove non ci sono casi di malattie ma Kulicide serve anche per evitare il diffondersi della zanzara tigre. Il test è andato bene. Ricordiamo che Kulicide è liquido biologico, dunque non tossico ma naturale, iniettato in corsi d’acqua impedisce la schiusa delle larve e dunque la nascita di zanzare. Il risultato è stato positivo. E’ adatto ai Centri Sportivi, Campi da Golf, Campeggi, Parchi Acquatici, mentre poi c’è anche il polsino con liquido Kulicide molto richiesto in questo momento. Ancora una volta dal biologico, dunque da prodotti non tossici, arrivano risposte importanti al fine di migliorare la qualità della vita delle persone”.