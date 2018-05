La Festa della Mamma esplode sul web: dal 2017 le ricerche aumentate del 110%

In tempi tanti disincantati la Festa della Mamma resta comunque uno dei “trend” più forti anche sul web, ma mai così tanto: nel 2017 le ricerche sono aumentate rispetto al 2016 del 110%, un dato davvero inusuale e che sembra essere destinato ad essere battuto da quello del 2018, che già registra negli ultimi giorni di aprile una quantità di ricerche superiore allo stesso periodo dello scorso anno (Dati Google e SEMrush rielaborati da buyitalianstyle).

Tra le ricerche associate ovviamente i regali da fare: più del 20% si informa sui fiori, ma molto diffusa anche la bigiotteria (16%) e la ricerca di poesie e frasi (15%). Regali semplici, budget contenuti, si punta soprattutto sul simbolo, si vuole semplicemente dire “ti voglio bene”.

“La motivazione è molto semplice: la Festa della Mamma non è affatto percepita come una ricorrenza solo commerciale, ma come occasione per festeggiare come si deve le nostre mamme, una figura di riferimento ancora ovviamente forte, anche in tempi complicati come questi”, hanno dichiarato Maria e Michela Lombardi, le due donne che hanno dato vita a buyitalianstyle, il più importante e-commerce italiano specializzato in mamme e bambini, con proposte simpatiche, divertenti e con prezzi contenuti.