La scienza e la tecnica raccontate: la rassegna culturale a Bari

Potenziare la comunicazione e la divulgazione dei temi scientifici e tecnici attraverso la presentazione di alcuni libri che trattano specifici temi: questo l’obiettivo della Rassegna culturale “La scienza e la tecnica raccontate” realizzata dalla Società italiana di geologia ambientale (Sigea) in collaborazione con l’Ordine dei geologi della Puglia e l’Ordine dei geologi dell’Emilia-Romagna.

Il primo appuntamento, che ha ottenuto il patrocinio della Città metropolitana di Bari, Archeoclub d’Italia, Italia Nostra e Società geologica italiana, è in programma il giorno 28 maggio, a partire dalle ore 16.00, presso la Biblioteca De Gemmis – Complesso S. Teresa dei Maschi Str. Lamberti, 3/4, a Bari.

L’evento, moderato dal giornalista Rai Gaetano Prisciantelli, prevede la presentazione da parte degli autori di tre libri di interesse geologico.

Si parte con “La fondazione delle città” di Giuseppe Gisotti, Presidente onorario della Sigea, già socio fondatore della Società, geologo, professore di Scienza del suolo e geografia dell’ambiente e del paesaggio e già dirigente del Servizio geologico d’Italia.

Il libro analizza le preferenze insediative che hanno determinato le fondazioni delle città più importanti dall’antichità ad oggi, nonché il loro sviluppo urbanistico. Rilievi e pianori, porti naturali ben riparati, territori ricchi di risorse naturali e geologiche orientarono le scelte dei fondatori di Uruk, Roma, New York, mentre alluvioni, frane, terremoti furono tra le cause del declino e dell’abbandono di Leptis Magna, Sibari, Paestum.

Si passa quindi a “Sotto i nostri piedi” di Alessandro Amato, geologo e sismologo, dirigente di ricerca dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) e direttore del Centro nazionale terremoti nonché membro della Commissione grandi rischi.

Il libro vuole accompagnare i lettori in un viaggio attraverso la storia dei terremoti e dei tentativi di prevederli, costellata da pochi acuti e tanti fallimenti. Storie di scienziati e filosofi, da Aristotele a Kant, di terremoti e terremotati, dalla Cina alla Russia, dalla California all’Aquila, di bizzarre teorie e personaggi pittoreschi. Fino ai più recenti passi avanti compiuti dalla ricerca sismologica, che se non consentono ancora la previsione dei terremoti ci offrono però la conoscenza e gli strumenti per una fondamentale riduzione del rischio.

Terzo libro in presentazione è “Il meteorite e il vulcano” di Aldo Piombino, blogger scientifico (Scienzeedintorni) che da diversi anni tratta argomenti che spaziano dalle Scienze della terra a biologia, ambiente, energia, antropologia e storia della scienza.

Il libro analizza, sotto un profilo essenzialmente geologico, le ipotesi scientifiche sull’estinzione dei dinosauri che dagli anni ottanta ad oggi alimentano il dibattito tra studiosi. Un testo di notevole interesse per accademici e ricercatori ma adatto anche ad appassionati della materia grazie ad un registro accattivante, quasi narrativo, che accompagna il lettore al centro del dibattito.

Ogni presentazione è preceduta da un seminario scientifico che tratta in termini semplici e generali il tema affrontato dal libro e quindi in ordine, urbanistica, a cura di Carla Tedesco (Assessore al ramo del Comune di Bari), rischio sismico, di Vincenzo delGaudio (Docente dell’Università degli studi di Bari), e vita e estinzione dei dinosauri, di Luisa Sabato (Docente dell’Università degli studi di Bari).

L’incontro, a partecipazione libera e gratuita, vede riconosciuti n. 3 crediti formativi per geologi.