La terra trema, torna la paura in Centro Italia

Roma, 21 mag. (AdnKronos) – Torna a tremare la terra in Centro Italia. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.9, con epicentro a 2 km da Muccia (Macerata), alle 10.49 di questa mattina ha fatto tremare la terra nelle Marche. Un’altra scossa, di magnitudo 3.4, è stata registrata dall’Ingv alle 14.38 con epicentro a 3 km da Amatrice (Rieti), a una profondità di 13 km.

”E’ stata una scossa forte ma all’esito dei sopralluoghi possiamo dire che fortunatamente non ci sono stati nuovi danni” dice il sindaco di Muccia, Mario Baroni, all’Adnkronos. ”E’ la cosa che ci preoccupava di più perché se le case agibili diventano inagibili dobbiamo ricominciare tutto daccapo, come un anno e 20 mesi fa – spiega – Certo queste continue scosse di terremoto creano paura tra la popolazione, si rallenta la ricostruzione e non si vede mai la luce”.