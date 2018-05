Lancia figlia dal ponte su A14

Chieti, 20 mag. (AdnKronos) – Un uomo ha gettato la figlia da un ponte sulla A14 e ora minaccia di suicidarsi. Accade a Francavilla, nel chietino. Sul posto la polizia stradale. L’uomo non permette ai soccorritori di avvicinarsi, minacciando di togliersi la vita. La figlia, dalle primissime informazioni, sarebbe una ragazzina di 13-14 anni.

I soccorritori non sarebbero ancora riusciti a raggiungere la ragazzina, lanciata da un’altezza pari a una cinquantina di metri. L’uomo non consente ai soccorritori di avvicinarsi, minacciando il suicidio.