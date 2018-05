L’astronauta Luca Parmitano ospite di “Radio2 Social Club”

Venerdì 18 maggio, ospite di Luca Barbarossa e Andrea Perroni a ‘Radio2 Social Club’, Luca Parmitano. Astronauta ESA, Parmitano è da un anno in giro per il mondo tra Houston, Mosca e Colonia, per completare il suo addestramento in vista della nuova missione che lo vedrà sulla Stazione Spaziale Internazionale dalla metà del 2019. Tra una pausa e l’altra, ha deciso di trovare i tempo per passare dall’unico club di musica live della radiofonia italiana, perché la musica è una delle sue grandi passioni: ai microfoni di Rai Radio2, svelerà i suoi gusti musicali più curiosi e le colonne sonore che lo accompagnano nei suoi viaggi extra-veicolari. ‘Radio2 Social Club’ è in diretta su RaiPlay Radio, sulla app di RaiPlai Radio e con contenuti speciali sui canali Facebook, Twitter e Instagram.