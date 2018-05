Le Dolomiti per tutti i gusti e per tutte le tasche

Che siate appassionati di avventura o che vogliate dedicarvi a voi stessi e al vostro equilibrio, la Val D’Ega (BZ) propone per la primavera-estate 2018 una serie di appuntamenti imperdibili. E per consentirvi di vivere al meglio un’esperienza indimenticabile nel Patrimonio dell’Umanità UNESCO, il cuore delle Dolomiti ha assemblato pacchetti e offerte per una stagione di relax e convenienza.

Durante l’estate, Collepietra diffonde per le Dolomiti un richiamo rivolto a escursionisti di varia natura.

Dal 2 giugno al 30 settembre 2018, LE DOLOMITI – UNA MONTAGNA DI AVVENTURE è l’occasione per pianificare la vacanza estiva avvicinandosi il più possibile alle imponenti vette dolomitiche, senza perdere un solo attimo di un’esperienza montana che diventa patrimonio personale. L’offerta speciale, comprensiva di sette pernottamenti incluso l’uso gratuito di 13 impianti di risalita (tre di sette giorni) e di tutti gli autobus pubblici in Alto Adige, una cartina escursionistica, tre escursioni guidate gratuite e, come punto culminante, un’escursione al tramonto sul Corno Bianco è proposta a partire dal prezzo di 212,50 euro per persona in appartamento e di 349,00 a persona in mezza pensione in hotel ***.

Per unire fascino naturale, sport e spettacolo, dal 7 al 10 giugno 2018, Rosadira Bike porta a Nova Levante e Carezza il Dolomiti Mountainbike Festival, quattro giornate su 2 ruote nelle Dolomiti, con MTB-Tour e E-Bike Tour guidati, workshop per migliorare la tecnica di guida, vivendo la natura e testando bici e accessori. Nell’inimitabile scenario del Patrimonio mondiale dell’umanità UNESCO ai piedi del Catinaccio e del Latemar, la manifestazione promette una cascata di appuntamenti con momenti clou come il concerto live sul Lago di Carezza, Sunset aperitivo presso il rifugio Fronza/Coronelle, Rosegarden on fire Night, Laurins Bike Night e Biker Brunch.

A chi non vuole perdere neanche un minuto di questa esperienza da veri biker, la Val D’Ega proponepacchetti comprensivi di 4 notti in albergo e 4 ticket giornalieri per Rosadira Bike, validi anche per l’utilizzo gratuito della cabinovia Nova Levante e la partecipazione a vari workshop, programma giornaliero ed eventi collaterali, a partire dal prezzo di 415 euro in mezza pensione in hotel ***.

Dal 2 al 30 giugno 2018, le SETTIMANE BALANCE – ALLA RICERCA DI SE STESSI compongono una ricca e variegata esperienza nel segno dell’equilibrio e dell’armonia, per lasciarsi alle spalle lo stress quotidiano e immergersi nell’ambiente incontaminato delle Dolomiti, Patrimonio mondiale dell’umanità UNESCO. Attivare i sensi e percepire la natura, vivere l’emozione dell’alba dalla cima, lasciarsi coinvolgere della mistica intensità della capanna sudatoria, scoprire le proprietà curative delle erbe selvatiche e respirare consapevolmente fresca aria di montagna: queste sono le indicazioni per una rilassante settimana di riposo, inclusiva di 4 o 7 pernottamenti e fino a 5 esperienze Balance, a partire dal prezzo di260 euro a persona per 4 giorni in mezza pensione in hotel***.

Dal 17 al 22 giugno 2018, la Settimana Escursionistica Tradizionale (a partire da 468 euro a persona in mezza pensione) si concentra sulle camminate di medie distanze e difficoltà nelle montagne sudtirolesi, mentre, dall’8 al 13 luglio 2018, la Settimana escursionistica in alta montagna (a partire da 349 euro a persona in mezza pensione) si presenta come un regalo per escursionisti esperti con passo sicuro e buona condizione fisica.

Dal 23 giugno all’8 settembre 2018, il programma “Dolomiti, favole e leggende” apre le porte sul fantastico mondo di racconti remoti impressi nel territorio tra Catinaccio e Latemar, dove esseri incantati e misteriosi sono protagonisti dei miti dei Monti pallidi dell’Alto Adige. Per approfittare al meglio di questo avventuroso programma di passeggiate tematiche – proposte al prezzo giornaliero di 7 euro per gli adulti e di 5 euro per i bambini – la Val D’Ega ha inventato un pacchetto speciale dedicato alle famiglie, comprensivo di 7 pernottamenti e offerto a partire da 337 euro per 2 adulti e un bambino (6-12 anni) in appartamento o da 789 euro in mezza pensione per famiglia con bambino (6-12 anni) in stanza con i genitori.

Nel corso delle Settimane Natura e Bosco, tra il 22 settembre e il 6 ottobre 2018, i ristoranti della Val d’Ega offrono specialità culinarie con selvaggina, erbe e ingredienti tipici dei boschi, con festa finale all’insegna delle specialità gastronomiche e accompagnamento musicale. Perdersi anche solo un istante di questo incontro speciale con il bosco del Latemar in una delle più belle foreste d’Europa ai piedi delle famose montagne Catinaccio e Latemar sarebbe un crimine. Dal 22 al 29 settembre, il programma prevede escursioni guidate con visione dei frutti del bosco, visita alle segherie, osservazione mattutina della selvaggina e colazione sulle sponde del lago di Carezza. Dal 29 settembre al 6 ottobre 2018, l’osservazione serale della selvaggina diventa ancora più gustosa grazie al piccolo spuntino tipico presso la Radura di Mezzo, che va ad aggiungersi alle esperienze tra i sentieri e le segherie. Il pacchetto speciale, è offerto a partire dal prezzo di 519 euro a persona in mezza pensione in hotel ***.