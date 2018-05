Le Terme Preistoriche nel bacino più grande d’Europa, a Montegrotto Terme (PD)

I vapori delle piscine termali si innalzano soffusi sui boschi ai piedi del Colle di Berta, nel grande parco di 40mila mq che circonda l’Hotel Terme Preistorichedi Montegrotto Terme (PD), albergo storico che dai primi anni del ‘900affascina i suoi ospiti tra le eleganti camere, alle pendici dei Colli Euganei, a pochi chilometri da Padova e Venezia, nel bacino termale più grande d’Europa. Le sue virtù termali erano note già in epoca romana ed ancora oggi sono ideali per la cura di numerose patologie. Le acque sotterranee salsobromoiodiche si raccolgono nei bacini dei Monti Lessini, sulle Prealpi vicentine e arrivano nel sottosuolo fino a circa 3mila metri di profondità, dove si arricchiscono di sali minerali, per risalire in superficie con tutte le loro proprietà curative. Le 2 piscine all’aperto in cui si ci può rilassare dal mattino fino a mezzanotte, collegate a 2 piscine coperte, hanno 56 idromassaggi con e senza ozono e svolgono azioni decontratturanti sui muscoli e detossinanti. Ci sono anche 6 cascate cervicali, lasauna, il bagno turco, la palestra Technogym, l’area funzionale, il campo da tennis. Un luogo in cui rifugiarsi per la cura del corpo e dell’anima. Prendersi una pausa dalla frenesia quotidiana. Un tempo ritrovo per nobili italiani e stranieri, che beneficiavano delle terme e delle serate danzanti, oggi l’hotel è un gioiello che brilla in un territorio costellato di ville, castelli, monasteri e sentieri per escursioni in mountain bike e bicicletta, percorsi da trekking e di equitazione, campi da golf. Due verande si affacciano sul verde: nella più antica viene servita la colazione. Poi la giornata comincia nel mondo termale, specializzato nella fangobalneoterapia, grazie all’argilla naturale del bacino di Abano e Montegrotto dalle proprietà antinfiammatorie e nella cura e prevenzione di patologie alle vie respiratorie. Al potere dell’acqua e del fango, si unisce quello dei tantissimi trattamenti del centro benessere Angelica Rosa, personalizzati a seconda delle diverse esigenze. E poi massaggi di ogni tipo e trattamenti orientali, come l’hammam marocchino o il percorso emozionale alle 5 argille con i prodotti agli estratti naturali AbanoSPA: ogni colore corrisponde a principi attivi ed effetti diversi. Il benessere del corpo e della mente è in sintonia con la cucina dei due ristoranti dell’hotel. Quello interno con decorazioni in gesso e soffitti a cassettoni, curato dallo Chef Alberto Lazzarini, prepara piatti locali e mediterranei, con attenzioni per le ricette per chi ha intolleranze ed allergie, ma anche vegetariane, vegane e ayurvediche. A tavola si può seguire anche uno specifico Percorso Salute, seguendo le scelte nutrizionali consigliate. Il ristorante a bordo piscina, chiamato Il Preistorichino, è aperto a pranzo e cena, ideale anche per aperitivi ed happy hour. Le cure termali delle Terme Preistoriche sono convenzionate anche con il servizio sanitario nazionale e in alcuni orari sono aperte anche agli ospiti esterni.