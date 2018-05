Leonardo: Toscana e Valle Loira unite per i 500 anni dalla morte del genio

La Regione Toscana e quella del Centro Valle della Loira unite per celebrare insieme, nel 2019, i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, con un progetto che mettera’ insieme cultura, ricerca scientifica e promozione turistica.

E’ quanto deciso oggi nel corso di un incontro, a Firenze, tra la vicepresidente della Regione Toscana Monica Barni e una delegazione della regione francese guidata dal presidente della Regione Centre-Val de Loire Francois Bonneau.

“Vogliamo organizzare insieme le celebrazioni leonardiane – ha detto Barni – perche’ la Toscana e la regione Centro Valle della Loira sono le due realta’ in cui Leonardo e’ nato e morto, e quelle in cui ha maggiormente lavorato”.

Per Barni, “ci e’ sembrato importante costruire insieme una programmazione di celebrazioni per rinsaldare il nostro rapporto nel nome diLeonardo. Con la Valle della Loira stiamo per firmare un protocollo che si concentrera’ sulla cultura, sul turismo, con un’offerta condivisa tra le due regioni, e sul tema della ricerca scientifica”.

Soddisfatto anche Francois Bonneau, che ha spiegato come “Leonardo sia stato capace di lasciare impronte importanti nella storia europea, disseminando valori che ancora oggi resistono. Una figura che unisce Italia e Francia, Paesi che hanno deciso di lavorare insieme per celebrarne il genio. La collaborazione a cui stiamo lavorando con la Toscana potrebbe rappresentare una sorta di punto di partenza per future attivita’ condivise”.

Presenti oggi, tra gli altri, anche Isabelle Mallez, direttrice dell’Institut francais e console onorario di Francia a Firenze, e il direttore dell’istituto e museo della scienza di Firenze, Paolo Galluzzi.