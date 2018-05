Animali, Wwf: “In Nepal un’app per salvare il leopardo delle neve”

Un nuovo sistema assicurativo che, grazie all’utilizzo di una App sullo smartphone, garantisce ai pastori nomadi nell’area protetta di Kengchenjunga, in Nepal, un rimborso per yak e ovini predati. L’obiettivo è contribuire così alla conservazione del leopardo delle nevi, prevenendo i conflitti tra comunità locali e predatori.

L’innovativa micro-assicurazione creata dal Wwf è stata progettata per ridurre i rischi economici dei pastori, che a causa degli attacchi di questi felini, perdono i loro animali. Progetto inserito nell’Atlante delle innovazioni per la sostenibilità economica, pubblicato dall’Ong internazionale FHI 360, con il supporto della Fondazione Rockefeller.

Secondo le stime del Programma Traffic, dal 2008 ad oggi sono stati uccisi dal bracconaggio fra i 220 e i 450 leopardi delle nevi ogni anno, un numero altissimo se lo si confronta con l’esiguità della popolazione (dai 4.000 ai 6.600 individui).

Per la sua preziosa pelliccia, il leopardo delle nevi viene cacciato dai bracconieri, ma sulla specie grava anche la minaccia dei cambiamenti climatici che rischiano di far sparire, solo sulla catena dell’Himalaya, il 30% circa dell’habitat di questo felino. Altro elemento di rischio sono proprio i conflitti con le popolazioni locali.

Insieme agli abitanti dei villaggi in Nepal e Mongolia, che condividono il loro habitat con il leopardo delle nevi (dai 3.000 ai 5.000 metri di altitudine), il Wwf promuove piccoli e grandi progetti (alcuni individui sono stati muniti di trasmettitore satellitare GPS) per trasformare la presenza di questo affascinante predatore in una risorsa per un’economia basata sul turismo sostenibile.