Lucciola, lucciola vien da me: 5 proposte per vivere una notte di giugno punteggiata da centinaia di piccole “lanterne” naturali in un’atmosfera fiabesca

Nelle sere d’inizio estate, quando nei campi e nei boschi risuona il canto dei grilli, lontano dall’inquinamento luminoso della città, si può assistere a uno spettacolo magico: quello delle lucciole. Centinaia di punti luminosi rischiarano il buio e, come stelle cadute dal cielo, incantano col loro rituale di corteggiamento, creando un’atmosfera suggestiva e molto romantica.

Alle Terme Preistoriche di Montegrotto Terme (PD), le piscine brillano anche di notte, grazie ai lumicini naturali che timidamente si avvicinano all’acqua. Con il pacchetto “Magia di stelle e lucciole” si “assapora” la scena dal tavolo a bordo piscina del ristorante “il Preistorichino” o immersi nell’acqua termale delle vasche panoramiche aperte fino a mezzanotte. Il prezzo del pacchetto di 3 giorni comprensivo di 2 pernottamenti in camera doppia classic con ricca colazione a buffet, una cena al ristorante, uso delle piscine, sauna e bagno turco, spa kit con morbido accappatoio e ciabattine, è a partire da 183 euro per persona (Tel. 049 793477). Per vivere l’emozione di trovarsi in un bosco fatato, si può andare alla scoperta del Parco Regionale dei Boschi di Carrega, a soli 15 km da Parma. Il B&B Il Richiamo del Bosco (PR), casa ecologica con 1100 ettari di giardino, offre l’opportunità di gustare un picnic sul prato e osservare i “magici” coleotteri che si rincorrono tra gli alberi in un silenzio irreale. Si può scegliere tra il cestino con le eccellenze del territorio (salumi e formaggi) o la versione vegan. Prezzi a partire da 60 euro a persona con colazione, aperitivo di benvenuto con prodotti tipici locali e picnic (Tel. 0521 338699). A pochi chilometri di distanza, lo spettacolo continua sulle colline di Ozzano Taro (PR) dove, gustando i vini Monte delle Vigne, si scorgono le lucciole rincorrersi indisturbate nel vigneto. Per una notte d’incanto ci si può fermare a dormire all’Antico Casale delle Vigne, che si trova proprio nella silenziosa tenuta e dal quale si può godere della vista sulle viti e sulla vallata. Prezzi per camera a partire da 80 euro a notte. (Tel. 0521 309704). In Umbria, tra Gubbio e Perugia, su una collina immersa in 22 ettari di bosco, graziosi lumini brillano nel buio. Per una serata romantica in un maniero medievale c’è il Castello di Petroia (PG) che riserva alle coppie uno spazio esclusivo nella loggia esterna dell’astrolabio. Un tavolo a lume di candela su cui gustare una cena di 3 portate preparata con maestria dallo Chef stellato Walter Passeri. All’atmosfera pensano il cielo stellato e le “lanternine” che fanno brillare la notte. Prezzo della cena per due a partire da 120 euro. Prezzo per la camera doppia con colazione a partire da 120 euro (Tel. 075 920287). Spingendosi più a sud, in Basilicata, affacciato sul meraviglioso Golfo di Policastro, c’è un altro luogo prediletto dalle lucciole in cerca di un compagno. È il raffinato boutique hotel Villa Cheta di Maratea (PZ) che, sulla terrazza affacciata sul mare, offre la possibilità di regalarsi un massaggio open air a base di oli essenziali MARA’TÌA, spettacolo “scintillante” incluso! Prezzi per camera doppia con colazione a partire da 150 euro, massaggio sulla terrazza a partire da 40 euro (Tel. 0973 878134).