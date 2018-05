L’unico “Mindful Triathlon” al mondo torna in Italia con tre imperdibili date

Wanderlust, leader nel fervente fenomeno dello yoga lifestyle, porta per il secondo anno in Italia Wanderlust 108​, l’unico “mindful triathlon” al mondo. Lo fa in un tour di 3 imperdibili date:

MILANO (16 settembre 2018) – ​CityLife

FIRENZE (23 settembre 2018) – ​Parco delle Cascine

ROMA (30 settembre 2018) – ​Villa Ada

Il triathlon firmato da Wanderlust, prodotto in partnership con adidas, già da tempo attrae migliaia di partecipanti nei migliori parchi cittadini del mondo, per un’incredibile esperienza all’aria aperta composta da 5km di corsa (o camminata), 90 minuti di Yoga e una meditazione guidata.

I partecipanti avranno inoltre la possibilità di apprezzare musica, venditori artigianali, cibi salutari e molte sorprese durante tutta la giornata. E non è finita qui!

Sarà possibile prenotare in loco tante attività collateral​i come ad esempio aero yoga, acro-yoga, hula hoop, camminata meditativa, un workshop sugli oli essenziali o un’esperienza di yoga tenuta dai

migliori insegnanti della città. Nel 2018, gli eventi di Wanderlust si svolgeranno in 5 diversi continenti, in più di 21 paesi e in 65 diverse città. “Find Your True North” è la mission di Wanderlust, ossia quella di condurti nel tuo viaggio verso la versione migliore di te stesso – coltivando il tuo io – e Wanderlust è stato creato per supportare e diffondere tale missione su larga scala.

Wanderlust 108 promuove il benessere personale e un cambiamento positivo sulla società, costruendo una community attorno a pratiche per raggiungere la consapevolezza di sè, come lo yoga e la meditazione. È stato provato che tali discipline apportano numerosi benefici, inclusa la riduzione dell’ansia e il miglioramento della propria abilità cognitiva. Wanderlust 108 aiuta a raggiungere quindi una ‘consapevolezza’ in modo accessibile, completo, aperto a tutti e divertente.