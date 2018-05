L’Università di Pisa ha sperimentato i concorsi in ambiente virtuale

“Il candidato ispezioni l’ambiente virtuale proposto e ne dia una descrizione in termini di architettura logica di rete, di host e di autenticazione“. È iniziata con questo quesito una delle prove tecnico-pratiche che si sono svolte negli scorsi giorni all’Università di Pisa, nell’ambito di quattro concorsi per il reclutamento di personale informatico. Con a disposizione un computer, ai candidati è stato chiesto di esplorare un ambiente virtuale, in modo da poter rispondere in forma scritta a otto quesiti.

Le prove si sono tenute utilizzando la nuova infrastruttura per aule “virtuali” di cui l’Ateneo si è dotato per allestire delle aule informatiche temporanee in aule ordinarie. Ciascun concorrente ha ricevuto un computer portatile per potersi collegare in un ambiente sicuro dove ha trovato l’ambiente virtuale a cui faceva riferimento il testo della prova.

“Con questa modalità – ha commentato il professor Cisternino, delegato per l’Informatica – circa un terzo dei candidati si sono ritirati per incapacità di esplorare l’ambiente virtuale e scoprire le informazioni collegate, e nello stesso tempo l’Ateneo ha avuto modo di valutare meglio e in maniera concreta l’effettiva preparazione tecnica dei candidati. Con prove di concorso più articolate è possibile valutare in modo più accurato la preparazione dei candidati migliorando il processo di selezione del nuovo personale“.

La sperimentazione del concorso in ambiente virtuale potrà essere presto estesa, con i dovuti accorgimenti, ad altre tipologie di prove e in prospettiva potrà essere applicata anche per alcuni ambiti della didattica, per affrontare picchi di richieste di aule informatiche come, per esempio, durante i periodi in cui si svolgono i test di ingresso.

Il progetto, promosso dai professori Cisternino e Vincenzo Gervasi e dal dottor Maurizio Davini, viene sviluppato in collaborazione con la Direzione del personale, in particolare l’Unità programmazione e reclutamento, e con il supporto logistico della Direzione Servizi Informatici e Statistici per la gestione dei carrelli che contengono i pc portatili e per lo studio della configurazione di questi ultimi.