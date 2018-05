Deliberati gli importi (1.624.256,41 euro) per i finanziamenti agevolati per i titolari di aziende nelle zone della Regione Abruzzo colpite dal maltempo nei giorni 11-13 novembre, 1-2 dicembre 2013, febbraio e marzo 2015. La delibera del Consiglio dei Ministri è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale.