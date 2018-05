Maltempo Abruzzo: ambulanza finisce fuori strada, illesi gli occupanti 

Un’ambulanza della Protezione civile Valtrigno di San Salvo (Chieti) è uscita di strada finendo tra la fitta vegetazione sottostante che ha attutito l’impatto. L’incidente è avvenuto nel tratto di strada comunale Mulino Cena che collega il centro abitato di Monteodorisio (Chieti) alla fondovalle Sinello.

I due volontari a bordo non hanno riportato ferite, con loro non c’erano altri passeggeri né pazienti. Il conducente ha perso il controllo del veicolo a causa del fondo stradale bagnato, nel tentativo di evitare un’auto a sua volta finita di traverso sulla sede stradale.

Per prestare soccorso ai due volontari sono arrivati i Carabinieri della stazione di Cupello (Chieti) e gli agenti della Polizia Locale di Monteodorisio. La strada e’ rimasta chiusa per consentire le operazioni di recupero, non facili, dell’ambulanza.