Maltempo Abruzzo: a Crognaleto è emergenza idrogeologica 

Il maltempo in Abruzzo ha causato diversi danni. Strade provinciali per Alvi, Poggio Umbricchio, Macchia Vomano, Cervaro e San Giorgio compromesse da frane e smottamenti.

Sotto osservazione Contrada di Vallocchio, per la quale si sta valutando l’eventuale evacuazione degli abitanti a causa della piena del vicinissimo fiume Vomano: le criticità già presenti nel territorio di Crognaleto, in provincia di Teramo, per eventi sismici e atmosferici passati, si sono aggravate con l’ultima ondata di maltempo e nei giorni scorsi è stato attivato il C.O.C., Centro Operativo Comunale.

Importante lavoro alla viabilità anche lungo la statale 80, per la quale si sta cercando di evitare la chiusura al traffico grazie all’intervento dei mezzi comunali che operano in collaborazione con l’Anas e la Provincia.

Altra importante sinergia si è creata con l’Enel, che ha gestito il rilascio dei bacini di Provvidenza e Piaganini, limitando di fatto l’effetto di piena del fiume Vomano. La situazione, per il momento sotto controllo.

Il Sindaco di Crognaleto, Giuseppe D’Alonzo, commenta: “Solo con la sinergia creatasi nel C.O.C. tra le varie rappresentanze: ANAS, Provincia, Vigili del fuoco, Carabinieri, Polizia Municipale e Protezione Civile Comunale, si è riusciti a fronteggiare l’emergenza in corso. Bisogna riconoscere l’effettiva presenza della Provincia nelle persone di Sandro Coruzzi e Ing. Melozzi che hanno coadiuvato la mia attività di Responsabile di Protezione Civile già dalle prime ore del mattino”.