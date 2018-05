Il maltempo che si sta abbattendo sull’Abruzzo sta determinando criticità anche a Montesilvano: segnalati allagamenti e disagi. Il Comune ha attivato il Centro operativo comunale per gestire l’emergenza. Al lavoro le idrovore della Protezione civile locale e regionale. Chiusi al traffico il sottopasso di via De Gasperi, viale Europa e via Aldo Moro.

Il Comune raccomanda ai cittadini “la massima prudenza e di osservare scrupolosamente le segnaletiche apposte dagli operatori“.