Maltempo: Asp, riparato subito guasto cabina elettrica ospedale Partinico

Palermo, 23 mag. (AdnKronos) – “Ripristinata in pochi minuti l’erogazione dell’energia elettrica all’Ospedale di Partinico (Palermo) dopo che un guasto alla cabina elettrica aveva provocato l’interruzione della corrente. Il guasto, probabilmente causato dal maltempo, ha anche provocato il danneggiamento delle batterie del gruppo elettrogeno: è prontamente intervenuto il servizio tecnico aziendale che ha sostituito le batterie consentendo all’attrezzatura di supporto di illuminare l’intero nosocomio”. E’ quanto fa sapere l’ufficio stampa dell’Asp di Palermo. “Nessun disservizio si è registrato in Ospedale e non è stato nemmeno necessario procedere al trasferimento di malati presso altre strutture – spiega l’Asp -Un guasto è stato riparato in pochi minuti anche all’Ospedale Ingrassia di Palermo dove il pronto intervento sempre dell’ufficio tecnico ha consentito di risolvere il parziale danneggiamento di un’apparecchiatura causata dal maltempo”.