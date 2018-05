Maltempo Basilicata: a Potenza riapre il viadotto Vaccaro

Verrà riaperto oggi a Potenza il viadotto Vaccaro, chiuso dallo scorso 23 marzo, a causa di una forte ondata di maltempo: lo ha annunciato l’assessore alla viabilità, Gerardo Bellettieri. “In mattinata si procedera’ alla riapertura al traffico veicolare del ponte che consente lo sdoppiamento dei flussi di traffico tra via Vaccaro e viale dell’Unicef, in entrambi i sensi di marcia. Stiamo operando – spiega l’assessore – affinche’ questo intervento e quelli che abbiamo in programma di realizzare nelle prossime settimane, migliorino complessivamente la viabilita’ cittadina, eliminando anche quelle anomalie stradali che le avverse condizioni meteo hanno reso piu’ evidenti negli ultimi mesi“.